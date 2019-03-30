РИАМО - 30 мар. В субботу в подмосковных Котельниках определили победителей киберспортивного турнира на кубок «РосМолСпорт Московской области», сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер организации, помощник председателя по киберспорту Дмитрий Климов.

Киберспортивное соревнование по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive прошло в субботу в городском округе Котельники. Организаторами турнира выступили филиал «Котельники» госуниверситета «Дубна» и «РосМолСпорт Московской области». В турнире приняли участие школьники города, студенты филиала. Соревнование проходило в два этапа: онайн-часть и грандфинал в формате LAN.

«Во время первой онлайн-части соревнования были отобраны две лучшие команды, которые и сыграли в грандфинале. Первое место и кубок «РосМолСпорт Московской области» завоевала команда «Wanted!»» - сказал Климов.

Серебряными призерами стали игроки «Nameless», на третьем месте оказалась команда «NoFiveAnchors».

«У нас в филиале поддерживается современное молодежное направление – киберспорт. В турнире участвовали и школьники, и студенты города. Участники показали достойную спортивную подготовку, умение играть в команде, а также стратегически мыслить и быстро реагировать в различных ситуациях», - отметила руководитель киберспортивного центра филиала «Котельники» ГУ «Дубна» Анна Трунова.