РИАМО - 30 мар. 47-летнюю женщину, которая работала в московской семье няней, обвиняют в систематических побоях двух маленьких детей, ее заключили под стражу по решению суда, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 47 -летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних)», - сказала Иванова.

Она напомнила, что обвиняемая с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года, работая на должности няни-гувернантки на основании трудового договора для двух малолетних детей в семье, проживающей на северо-западе Москвы, неоднократно и систематически в течение указанного времени наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия.

«Данные факты удалось установить благодаря камере, установленной родителями в комнате двойняшек», - уточнила Иванова.

Она отметила, что в субботу суд по ходатайству следствия избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.