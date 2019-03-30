РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Лаговский Подольска избрали старост деревни Александровка и поселка МИС, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Лаговский 30 марта прошли собрания по выборам старост в деревне Александровка и поселке МИС. В результате старостой деревни Александровка избрали Игоря Аудицкого, а поселка МИС - Владимира Хворостяна», - говорится в сообщении.

Ранее 23 марта при участии начальника территориального отдела «Лаговский» Ларисы Прошкиной и депутата совета депутатов Подольска Ирины Талпы прошли собрания по выборам старост сельских населенных пунктов в деревнях Никулино и Лаговское. В деревне Никулино единогласно поддержали действующего старосту Константина Пронькина, а в деревне Лаговское решили избрать нового старосту Нину Печагину.