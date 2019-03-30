РИАМО - 30 мар. В Москве взят под стражу обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, мужчина признал свою вину, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что следственными органами ГСУ СК РФ по Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Сегодня в следственный отдел доставлен 35-летний водитель Mercedes-Benz, покинувший место ДТП, где с ним следователи провели ряд необходимых следственных действий. В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом ему деянии», - сказала Иванова.

Она напомнила, что 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе в Москве произошло столкновение Mercedes-Benz и «Нивы». В результате чего, пассажиры «Нивы» получили травмы, от которых женщина скончалась на месте, мужчина с дочерью доставлены в больницу, где, не смотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетняя скончалась.

За рулем иномарки находился ранее судимый чеченец Муслим Джамбеков, который скрылся с места аварии.

«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям 285 и 293 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и халатность)», - добавила Иванова.

В субботу судом по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, заключила сотрудник пресс-службы.