РИАМО - 30 мар. В субботу в столице воздух прогрелся до плюс 8,4 градуса, таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года, сообщается на сайте «Метеовести».

«В 17:00 местного времени на метеостанции ВДНХ зафиксирована температура воздуха плюс 8,4 градуса. Это самый высокий показатель с начала года», - говорится в сообщении.

До этого первенство принадлежало 26 марта, когда термометры показали плюс 7,8 градуса.

Однако уже в воскресенье этот рекорд будет обновлен. По расчетам синоптиков, в столице максимальная температура воздуха составит плюс 11-13 градусов.