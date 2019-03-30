РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске прошел первый субботник, в котором приняло участие около 13 тысяч человек, они собрали 776 кубометров мусора и веток, сообщается на сайте администрации горокруга.

Первый субботник в 2019 году прошел в субботу на 283 площадках горокруга Подольск. В нем приняли участие более 850 учреждений, предприятий и организаций. В параде коммунальной техники участвовали 130 работников специализированных организаций.

«В ходе субботника привели в порядок 186 дворов, 147 детских площадок, восемь зон отдыха, девять воинских захоронений, мемориалов и памятников. Всего за время субботника вывезли 776 кубометров мусора и веток. В пунктах выдачи инвентаря участникам мероприятия выдали 970 грабель, 855 метел, 1 570 лопат, 25 000 мешков для мусора, 12 900 перчаток», - говорится в сообщении.

Следующие субботники в рамках весеннего месячника благоустройства в Подольске пройдут 6 и 13 апреля, а 20 апреля состоится общеобластной субботник. Жителей округа приглашают принять активное участие в наведении порядка на территориях Подольска.