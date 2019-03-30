РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска на автодороге Дубровицы-Подольск неизвестные выгрузили у дороги около 10 кубометров строительного мусора, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель Совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

«В связи с участившимися случаями нарушения экологического законодательства с 2017 года инициативные жители территории ТОС «Дубровицы» проводят экологическое патрулирование территории, в том числе с помощью квадрокоптера. В рамках одной из таких акций 30 марта была выявлена незаконная свалка строительного мусора, сброшенного неизвестными на обочине автодороги Дубровицы-Подольск возле участка, принадлежащего ОАО «Щапово-Агротехно». Информация о свалке с указанием координат передана в территориальный отдел Дубровицкий администрации округа, в Госадмтехнадзор и региональному оператору ООО «МСК-НТ» для принятия мер и предоставления отчета перед жителями», - сказал Старчак.

По его словам, в 2018 году в ходе экологического патрулирования гражданскими активистами ТОС «Дубровицы» была выявлена незаконная свалка объемом более 1000 кубометров, организованная в полях сельхозназначения, а также выявлен незаконный слив канализации в реку Пахра. ТОС «Дубровицы» и далее будет пристально следить за соблюдением экологического законодательства и защищать конституционные права жителей на благоприятную окружающую среду.

Начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации горокруга Валерий Боярко рассказал, что также видел сваленный мусор на обочине дороги и сообщил о нем компании «Мосавтодор», в чьей собственности находится дорога, и собственникам граничащей с ней земли ОАО «Щапово-Агротехно». Пока ответственные за уборку на этой территории компании не дали ответ, кто именно займется уборкой свалки.