РИАМО - 30 мар. Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 25 мая мужчину, устроившего на Можайском шоссе дорожную аварию, в которой погибли два человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы суда.

«Дорогомиловский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Джамбекову до 25 мая 2019 года», - сказал собеседник агентства.

В ночь с 24 на 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошла дорожная авария. Водитель Mercedes-Benz Gelandewagen на большой скорости протаранил автомобиль «Нива». В результате ДТП погибли женщина и ее 14-летняя дочь, мужчину-водителя госпитализировали. За рулем иномарки находился ранее судимый чеченец Муслим Джамбеков, который скрылся с места аварии. Он был объявлен в розыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Джамбекова добровольно сдаться полиции и понести наказание в соответствии с законом. После этого Джамбеков явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный. В субботу его доставили в Москву.