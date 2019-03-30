РИАМО - 30 мар. Специалисты Центра организации движения прогнозируют сложную ситуацию на Волгоградском и Рязанском проспектах в столице в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщила журналистам в субботу руководитель пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарь.

«На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии будут введены ограничения в районах, которые пройдут рядом с компенсационными маршрутами. На всех этих магистралях будет обеспечен приоритет городскому транспорту, так как необходимо вывести большое количество людей. Стоит сказать, что самая сложная ситуация будет на Волгоградском и Рязанском проспекте, а также на Новорязанском шоссе и на МКАД», - отметила Писарь.

По ее словам, также будет введен ряд ограничений, автомобилистов просят заранее с ними ознакомиться.

Она уточнила, что будут закрыты съезды с МКАД на Волгоградский и Рязанский проспекты в центр, также с внутренней стороны ТТК будет закрыт съезд на Волгоградский проспект в сторону области и будут действовать ограничения на дублерах Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.

С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров будут закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской (Кожуховской) линии в зоне действующего метро. После завершения строительства всей этой линии для 800 тысяч жителей, которые ждут метро с 1970-80-х годов, откроются станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

В период закрытия организуют сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы. 14 регулярных маршрутов станут бесплатными. Для поездок по городу жители юго-востока столицы могут воспользоваться железнодорожными платформами в районе закрытых станций.