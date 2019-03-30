РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Порядка 8 бригад рабочих задействовано для проведения ямочного ремонта дорог в подмосковной Балашихе, работа в этом направлении будет усилена после того, как установится благоприятная погода, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Ямы заделывают специальным асфальтом, позволяющим производить работы при низкой температуре воздуха. После того, как установятся хорошие погодные условия, работа в этом направлении будет усилена.

«Большое количество ям образовалось на дорогах из-за перепада температуры. Дороги требуют особого внимания. Увеличено количество бригад для проведения ямочного ремонта. Работает 8 бригад и по микрорайону Железнодорожный и по центральной Балашихе. Мы отрабатываем те обращения, которые поступают на портал «Добродел», а также ремонтируем ямы в плановом режиме, которые появились на наших дорогах», - сказал Юров.

Он добавил, что проведены дополнительные конкурсные процедуры на капитальный ремонт дорожного покрытия. Предусмотрен ремонт около 50 улиц, которые будут отремонтированы в 2019 году, в их числе и Балашихинское шоссе.

«По контракту подрядчик должен приступить к работам 15 мая, но если погода позволит выйти на дорожное покрытие раньше, то соответственно начнем раньше, объем работ очень большой. Сейчас ночью минусовая температура, еще лежит снег, но тем не менее уже сейчас приступаем к тому, чтобы разбивать снег с тротуаров, газонов, насаждений, занимаемся приведением города в порядок», - пояснил Юров.

В текущем году дороги отремонтируют в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, Новском, на улицах Никольская, Богородская, Рождественская и других.