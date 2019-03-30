РИАМО - 30 мар. Столичных работодателей попросили проявить лояльность к работникам в период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро с 6 по 10 апреля, сообщает корреспондент РИАМО.



«Мы просим в том числе и работодателей определенным образом, если у вас большое количество людей и вы знаете, что там они работают, может быть, сдвинуть их график, например, с 11-12 часов, чтобы не все в час пик проехали именно в это время. Просим понимания, потому что это действительно очень большое перекрытие в городе», - сказал журналистам в субботу директор «Мосттранспроекта» Александр Поляков.

С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров будут закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской (Кожуховской) линии в зоне действующего метро. После завершения строительства всей этой линии для 800 тысяч жителей, которые ждут метро с 1970-80-х годов, откроются станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Пролетарская» с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут. Это связано с особенностями путевого развития: участки пути, которые в обычные дни используются для быстрого оборота поездов, будут недоступны в связи с закрытием. В течение этих пяти дней пассажиров «фиолетовой» линии будут перевозить только поезда «Москва».

В период закрытия организуют сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы. 14 регулярных маршрутов станут бесплатными. Для поездок по городу жители юго-востока столицы могут воспользоваться железнодорожными платформами в районе закрытых станций.