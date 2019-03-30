РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске на улице Большая Серпуховская огородили дом №34/2, так как с фасада отваливалась большими кусками штукатурка, что представляло опасность для людей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что с дома на улице Большая Серпуховская, 34/2 осыпается штукатурка на людей и припаркованные автомобили. Он отметил, что отваливаются довольно большие куски, что опасно для людей.

«Администрация горокруга рассмотрела вопрос ремонта фасада многоквартирного дома в Подольске на улице Большая Серпуховская, 34/2. В целях устранения угрозы для жизни и здоровья жителей сотрудники МУЖРП №5 сделали ограждение», - сказал заместитель главы администрации по жилищно- коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

По его словам, сотрудники управляющей организации МУЖРП №5 запланировали работы по локальному ремонту фасада в связи с погодными условиями и большим объемом работ на III квартал 2019 года.