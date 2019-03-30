РИАМО - 30 мар. Дополнительные остановки и компенсационные маршруты появятся на дорогах столицы рядом с участком Таганско-Краснопресненской линии метро, который закроют с 6 апреля, сообщил журналистам в субботу директор «Мостранспроекта» Александр Поляков.

«В связи с перекрытием четыре маршрута будет сделано дополнительно, первый будет ехать до «Котельников» через «Жулебино», от «Жулебина» будет отдельный маршрут, который будет доходить до Таганки, также много людей перемещаются между Рязанским и Волгоградским проспектами, там будет отдельный маршрут. В одном «Выхине» только выходят 7,5 тысяч человек ежедневно. От «Выхино» также можно будет проехаться на компенсационном маршруте», - сказал Поляков.

Кроме этого, 14 маршрутов по пути следования закрытых станций, из которых три троллейбусных, будут работать бесплатно.

«Дополнительно у станций метро для экспресс этих маршрутов будет организовано порядка 35 дополнительных остановочных комплексов, чтоб людям было удобно выйти и проследовать к компенсационным маршрутам», - уточнил Поляков.

С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров будут закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской (Кожуховской) линии в зоне действующего метро. Всего на Некрасовской (Кожуховской) линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.

Поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Пролетарская» с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут. Это связано с особенностями путевого развития: участки пути, которые в обычные дни используются для быстрого оборота поездов, будут недоступны в связи с закрытием. В течение этих пяти дней пассажиров фиолетовой» линии будут перевозить только поезда «Москва».

Пока станции закрыты пассажиров Таганско-Краснопресненской линии просят по возможности пользоваться другими линиями метро и МЦК, пригородными электричками и наземным городским транспортом.