РИАМО - 30 мар. Порядка 70 сотрудников центра по обеспечению мобильности пассажиров метрополитена будут помогать пассажирам строить маршруты в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии, сообщил журналистам в субботу первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«Одновременно мы выведем дополнительно около 70 наших сотрудников центра по обеспечению мобильности пассажиров, которые будут помогать пассажирам строить правильные маршруты и ориентироваться для перевозки», - сказал Дощатов.

С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров будут закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской (Кожуховской) линии в зоне действующего метро. После завершения строительства всей этой линии для 800 тысяч жителей, которые ждут метро с 1970-80-х годов, откроются станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Пролетарская» с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут. Это связано с особенностями путевого развития: участки пути, которые в обычные дни используются для быстрого оборота поездов, будут недоступны в связи с закрытием. В течение этих пяти дней пассажиров «фиолетовой» линии будут перевозить только поезда «Москва».

В период закрытия организуют сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы. 14 регулярных маршрутов станут бесплатными. Для поездок по городу жители юго-востока столицы могут воспользоваться железнодорожными платформами в районе закрытых станций.

В районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.