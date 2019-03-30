РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В подмосковных Люберцах до 2021 года планируют благоустроить 15 общественных пространств и зон в лесопарках, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В субботу в гимназии №20 прошла традиционная ежемесячная встреча главы с жителями.

«Всего до 2021 года планируется благоустроить 15 общественных пространств и зон в лесопарках», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что две зоны находятся в Люберцах, четыре - в поселении Томилино, три - в Малаховке, пять - в поселении Красково и одна - в Октябрьском.