РИАМО - 31 мар. Пригородные поезда в Московском регионе начнут курсировать по летнему расписанию с воскресенья, изменения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления Московской железной дороги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В частности, запустят дополнительные 19 электричек и продлят маршрут следования 12 пригородных поездов. У 14 электричек изменится периодичность движения.

«Из-за начала дачного сезона в пригородных поездах увеличивается количество пассажиров по пятницам и в выходные. Корректировка графика движения электричек позволит москвичам и жителям Подмосковья быстро и удобно добираться до своих дачных участков или совершать поездки в Москву», — отметил представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Узнать обо всех изменениях в расписании можно на официальном сайте ЦППК. С новым графиком движения поездов также можно ознакомиться в мобильном приложении перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

«Дачные» электрички будут ходить с конца марта до завершения дачного сезона (конец сентября — октябрь). Диспетчеры Московской железной дороги проработали расписание дополнительных электричек таким образом, что их назначение не повлияет на график уже курсирующих пригородных поездов», — добавил представитель пресс-службы МЖД.

Так, на Савеловском направлении введут четыре дополнительных поезда: №6104 Москва — Дубна, №6109 Дубна — Москва, №6314 Москва — Савелово и №6321 Савелово — Москва. Они будут ходить по субботам и воскресеньям.

На Рижском направлении запустят электричку №6508 Новоиерусалимская — Москва, в том числе по выходным дням. Также на этом направлении продлили маршрут следования поезда №6517 Москва — Нахабино: теперь электричка будет прибывать на станцию Новоиерусалимская. А электропоезд №6617 Москва — Нахабино станет ходить ежедневно.

На Казанском направлении введут еще семь составов. Поезда №7393 Куровская — Москва и №7396 Москва — Шатура будут курсировать по субботам, №6365 Егорьевск — Воскресенск и №6366 Воскресенск — Егорьевск — по воскресеньям, №6752 Москва — Шиферная, №6759 Шиферная — Москва — по субботам и воскресеньям. А поезд №7051 Рязань-2 — Москва начнет ходить по воскресеньям с 21 апреля.

Маршрут поезда №6583 Москва — Апрелевка на Киевском направлении продлят до станции Малоярославец. Его номер изменится на 6383. На Горьковском направлении железной дороги введут поезд №7084 Москва — Владимир. Он будет перевозить пассажиров по субботам с 27 апреля.

На Ярославском, Белорусском и Курском направлениях Московской железной дороги, а также на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги график движения поездов не изменится.