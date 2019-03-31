РИАМО - 31 мар. Движение транспорта по ряду улиц центра Москвы ограничат с воскресенья по 25 августа из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«В связи с реконструкцией инженерных сетей с 31 марта по 25 августа будет ограничено движение по ряду улиц в Центральном административном округе», – говорится в сообщении.

С 31 марта по 28 апреля круглосуточно ограничат движение на пересечении улиц Делегатская и Самотечная и 3-го Самотечного переулка с поэтапным занятием одной полосы.

С 31 марта по 10 июня круглосуточно ограничат движение на пересечении улиц Делегатская и Самотечная с поэтапным занятием одной полосы.

С 15 апреля по 10 июня круглосуточно ограничат движение на двух полосах на пересечении улиц Дурова и Делегатская. С 13 мая по 31 июля круглосуточно ограничат движение с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений и ликвидацией парковочного пространства на 1-м Волконском переулке от улицы Самотечная до дома 9, строение 2.

С 23 мая по 31 июля круглосуточно ограничение начнет действовать на улице Самотечная от улицы Садово-Самотечная до дома 9 с поэтапным занятием до двух полос.

С 25 мая по 31 июля круглосуточно ограничат движение по 1-му Волконскому переулку от дома 10 до дома 15 с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений и ликвидацией парковки.

При этом с 10 июня по 31 июля круглосуточно на пересечении улицы Самотечная и улицы Садово-Самотечная будет действовать ограничение на двух полосах. С 31 июля по 25 августа – круглосуточно с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений и ликвидацией парковки.

На 2-м Волконском переулке от улицы Делегатская до дома 14 с 15 июня по 25 августа будет круглосуточно ограничено движение поэтапно на одной полосе с обустройством временных уширений и ликвидацией парковки.

Кроме того, с 31 июля по 25 августа на пересечении улицы Делегатская и 1-го Самотечного переулка и пересечении улицы Делегатской и 2-го Самотечного переулка круглосуточно ограничат движение на одной полосе.

Аналогично ограничат движение по 1-му Волконскому переулку в районе дома 9, строение 2 с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений и ликвидацией парковки.