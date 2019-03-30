РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. Более 500 кубометров мусора вывезли из Королева во время субботника, заделано 60 ям на автодорогах, вымыто порядка 300 квадратных метров фасадов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В субботу в Королеве прошла общегородская уборка территории. В субботнике приняли участие более 3 тысяч человек. Для всех желающих принять участие в наведении порядка работали около 40 пунктов выдачи необходимого инвентаря, всего было выдано почти 7 тысяч единиц инвентаря.

«По итогам сегодняшнего субботника в Королеве было вывезено более 500 кубометров мусора, в том числе крупногабаритного; произведено рыхление снега на площади около 100 тысяч квадратных метров, заделано 60 ям на автодорогах, вымыто порядка 300 квадратных метров фасадов, окрашено 450 квадратных метров цоколя зданий», - говорится в сообщении.

Также приведено в порядок более 600 объектов наружной рекламы, проведена опиловка и побелка 75 деревьев, отремонтировано восемь детских и две контейнерные площадки, окрашено более 400 погонных метров бордюров, закрашено более 80 граффити, очищено 15 ливневых канализаций.

Основное внимание было уделено уборке дворов многоквартирных домов, территорий вдоль автодорог, городских скверов, а также ликвидации навалов мусора, опиловке сухостоя.