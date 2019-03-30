РИАМО - 30 мар. В субботу днем в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и подмосковном «Жуковском» отменили и задержали 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, один отменен, в «Шереметьеве» задержали пять рейсов. В «Домодедове» девять рейсов задержали и семь отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани один рейс задержан, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.