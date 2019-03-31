РИАМО - 31 мар. Культурный центр «ЗИЛ» и киношкола имени МакГаффина объявили набор на обзорный курс для начинающих «Как снять кино всей семьей», в его программе будут мастер-классы, посвященные созданию фильмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первое занятие «Что такое кино, и из чего оно состоит» проведут 31 марта. Слушатели узнают о различных направлениях кинематографа (художественное, документальное и анимационное), об основных творческих профессиях и этапах кинопроизводства», — говорится в сообщении.

На мастер-классе 7 апреля участникам расскажут о структуре сценария и о том, кто в нем может стать главным героем. 14 апреля пройдет занятие «На что снять фильм в домашних условиях».

Мастер-класс «Звуки и музыка в кино» пройдет 21 апреля – слушатели знают, как записать звук в домашних условиях и обработать его, а также как записать закадровый текст. 28 апреля состоится занятие по монтажу фильма.

«О том, как сделать компьютерную графику в домашних условиях, а также что такое маски, кеинг и трекинг, можно будет узнать 5 мая на мастер-классе «Визуальные эффекты». Слушателям также расскажут о приемах и популярных программах для работы с ними», — добавляется в сообщении.

После окончания курса слушателям выдадут диплом и значок киношколы МакГаффина.