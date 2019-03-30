РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В подмосковных Люберцах 9,8 тысяч жителей горокруга приняли участие в общегородском субботнике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Так повелось еще с советских времен, что весной жители всем миром выходили на улицы и убирали свои дворы, общественные территории. И сегодня люберчане с удовольствием приняли участие в первом в этом году субботнике! Я благодарен всем неравнодушным! А также приглашаю люберчан принять участие в муниципальных – 6 и 13 апреля – и общеобластном субботнике, который пройдет 20 апреля! Давайте вместе сделаем наш округ самым чистым и уютным. На улицы городского округа Люберцы вышли порядка 9 867 человек», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках общегородского субботника привели в порядок 148 дворов, 13 общественных территорий. Также собравшиеся собрали и вывезли более 680 кубометров мусора и листвы.