РИАМО - 30 мар. Неизвестный похитил автомобиль Hyundai Grand Santa Fe в Пушкине, материальные ущерб составил 2,022 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 марта в 10:30 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1974 года рождения с заявлением о том, что с 09:00 28 марта до 08:30 29 марта с улицы Набережной в Пушкине неизвестный похитил автомашину Hyundai Grand Santa Fe 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2,022 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».