РИАМО - 31 мар. В Москве первую в этом году промывку объектов дорожного хозяйства с использованием специального моющего средства проведут в воскресенье.

В ходе месячника по благоустройству в Москве проведут четырехкратную промывку дорог и тротуаров, будет задействовано более 6 тысяч единиц техники.

Традиционная весенняя промывка объектов дорожного хозяйства позволяет удалить образовавшуюся за зиму пленку, состоящую из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен, которую смыть простой водой невозможно.

В ходе месячника по уборке и благоустройству также предстоит промыть фасады и цоколи зданий, павильоны и остановки общественного транспорта, транспортные тоннели и эстакады, подземные и наземные переходы, другие городские объекты.

Месячник по весеннему благоустройству проводится в Москве с 1 по 30 апреля, массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.

Для организации работ создан городской штаб во главе с Бирюковым, в его состав вошли руководители департаментов, префекты административных округов, начальники ОАТИ Москвы, Мосжилинспекции и Главного управления МЧС по столице.