РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Глава Балашихи Сергей Юров проверил готовность коммунальной техники, более 100 единиц специализированной техники приняли участие в акции, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Месячник по благоустройству в Балашихе начался с осмотра коммунальной техники, которая расположилась на центральной площади горокруга у Ледового дворца. Сергей Юров обошел весь строй техники, пообщался с руководителями организаций и отметил, что коммунальные службы на 100% готовы к весенне-летней уборке территории.

«Сегодня (30 марта - ред.) в Подмосковье в рамках поручения губернатора Московской области стартовал месячник по благоустройству, который начинаем традиционно со смотра коммунальной техники. На центральной площади выстроены все основные службы, которые занимаются содержанием территории Балашихи. Дополнительно представлена техника ресурсно-снабжающих организаций. Это наша теплосеть, водоканал, компании которые обслуживают электрические сети. Задача на сегодняшний день - в течение месяца привести территорию городского округа в порядок», - сказал Юров.

Он добавил, что в субботнике будет принимать участие более 600 человек и около 100 единиц техники и, помимо работы коммунальных и дорожных служб, будут задействованы все сотрудники социальных учреждений, промышленные предприятия по приведению в порядок территорий, закрепленных за ними.

В параде приняли участие экскаваторы-погрузчики, тракторы, манипуляторы, самосвалы, минипогрузчики, эвакуаторы, аварийные автомобили и другая техника.

По словам заместителя главы городского округа Балашиха по ЖКХ Татьяны Калашниковой, на смотре была представлена новая техника балашихинского водоканала и техника, которая была подарена губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Новая техника постоянно приобретается, как управляющими компаниями так и муниципальными бюджетными учреждениями. Закупка производится ежегодно» , - пояснила Калашникова.

Данный месячник проводится в целях очистки территории городского округа от мусора и продлится до мая. Следующие субботники будут проходить 6, 13 апреля, а 20 апреля планируется провести общеобластной субботник.

В ходе субботников планируется провести работу по очистке дворов, мест общего пользования, вылетных магистралей, парков, территории учреждений образования, здравоохранения, торговли, промышленности, мест воинской славы, пляжных зон.

На субботники приглашаются все желающие.