РИАМО - 30 мар. В интернет выложили видео полета нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщает Газета.ru.

«На кадрах видно, как самолет парит в небе вместе с сопровождением. 30 марта он успешно провел свой первый испытательный полет и совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО)», -говорится в сообщении.

Российский самолет Ил-112В стал первым военно-транспортным самолетом, разработанным в стране «с нуля» в постсоветский период.