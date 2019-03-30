РИАМО - 30 мар. В новой Москве возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В территориальный отдел полиции обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что 43-летний отец ее 12-летнего сына и 16-летней дочери ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию своих детей, на протяжении длительного времени не проживает со своей семьей и не принимает участие в воспитательном процессе.

«В результате проверки полученной информации сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних было установлено, что в одно из посещений мужчина подверг детей жестокому обращению, нанеся им телесные повреждения», - отмечается в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.