РИАМО - 30 мар. На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы для пассажиров бесплатно будут работать почти 20 маршрутов наземного транспорта – четыре компенсационных и 14 регулярных, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранс».

Для пассажиров будут закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии с 6 по 10 апреля. Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской (Кожуховской) линии в зоне действующего метро.

«На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии пассажиры смогут воспользоваться четырьмя компенсационными маршрутами КМ, которые работают бесплатно и курсируют с минимальными интервалами. Кроме того, бесплатно и в усиленном режиме будут работать 14 регулярных маршрутов – 11 автобусных и три троллейбусных», - говорится в сообщении.

В частности, бесплатные компенсационные маршруты: КМ1 метро «Котельники» – метро «Пролетарская» (по Волгоградскому проспекту), КМ2 метро «Жулебино» – метро «Таганская» (по Рязанскому проспекту), КМ3 метро «Выхино» – метро «Текстильщики» (вдоль линии метро с остановками у закрытых станций), КМ4 метро «Выхино» – платформа «Вешняки».

Также будут работать бесплатные регулярные маршруты, включая экспрессные рейсы: автобусы: №м7 138-й квартал Выхина – метро «Китай-город» (включая дополнительные экспрессные рейсы №м7э от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»), №м27 Карачаровский путепровод – метро «Парк Победы», №м89 6-й микрорайон Жулебина – станция «Дубровка», №т26 Карачаровский путепровод – Автозаводский мост, №т63 138-й квартал Выхина – метро «Таганская», №51 138-й квартал Выхина – Народная улица.

Кроме того перевозить пассажиров будут автобусы №247 Ивановское – метро «Выхино» (включая короткие рейсы №247к от метро «Выхино» через метро «Новогиреево» до улицы Молостовых), №792 метро «Новокосино» – 9-й микрорайон Кожухова, №849 4-й микрорайон Кожухова – Некрасовская улица, №884 Камчатская улица – метро «Выхино», №885 3-й микрорайон Новокосина – 3-й квартал Люберецких Полей (включая дополнительные экспрессы №885э от 3-го квартала Люберецких Полей до метро «Новокосино»).

Также троллейбусы: №27 Ветеринарная академия – метро «Таганская», №64 Ивановское – метро «Выхино», №74 Марьино – метро «Кузьминки».

После завершения строительства Некрасовской (Кожуховской) линии для 800 тысяч москвичей, которые ждут метро с 1970-80-х годов, откроются станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».