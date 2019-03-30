РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Климовск Подольска в субботу прошли соревнования по плаванию в рамках Спартакиады трудовых коллективов, первое место у команды ОКБ «Гидропресс», сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«На базе УСЦ «Юность» в субботу (30 марта - ред.) завершились соревнования по плаванию в рамках Спартакиады трудовых коллективов. В соревнованиях приняли участие шесть команд от разных учреждений. По итогам заплывов призовые места распределились следующим образом. Первое место - у ОКБ «Гидропресс», второе - у МУП «Водоканал», третье - у НИИ НПО «Луч», - говорится в сообщении.

Следующие соревнования по бадминтону пройдут 13 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Ирида».