РИАМО - 30 мар. На юго-востоке Москвы продолжается строительство станции метро «Нижегородская», в будущем она станет основой крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская», которым каждый день будут пользоваться до 600 тысяч пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Эта станция является уникальной. У нас еще ни одной такой станции в Москве не было», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что здесь сойдутся сразу четыре крупные транспортные артерии города. На «Нижегородской» будет две островные платформы. Между ними проложат пути Кожуховской линии, а по бокам от платформ - пути Большой кольцевой линии. Таким способом обеспечат кросс-платформенную пересадку между двумя линиями метро.

«Нижегородская» возводится по технологии top-down. Этот современный способ строительства уже применялся при сооружении станции «Беломорской» на Замоскворецкой линии метро.

«Если раньше мы выкапывали котлован, делали его укрепления, здесь мы начали строить сверху вниз. Построили, на два метра углубились, забетонировали. На два метра углубились, забетонировали», — пояснил Хуснуллин.

Для сооружения тоннелей, ведущих к «Нижегородской», используются проходческие щиты диаметром десять метров.

«Щит идет по 12 метров в день. В определенном месте у нас была задержка. Мы попали в сложные грунты. Кое-где нам пришлось заменять режущие механизмы», - добавил заммэра.

Открытие ТПУ «Рязанская» решит сразу несколько задач. Пассажиры смогут комфортно пересаживаться на метро, МЦК, железнодорожный и наземный пассажирский транспорт. Снизится нагрузка на Рязанский проспект, Нижегородскую и другие улицы. Улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский и Лефортово. Будут развиваться и благоустраиваться территории возле ТПУ. Здесь планируют создать торговые помещения. Также в состав ТПУ войдет административно-офисное здание.

Ожидается, что транспортно-пересадочным узлом «Рязанская» будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки.

«ТПУ играют огромную роль. Во-первых, они связывают несколько видов транспорта, что позволяет экономить время в пути для пассажиров, а это одна из главных наших задач - чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу. Во-вторых, конечно, любой пассажиропоток также привлекает к себе инвестиции. То есть мы, кроме удобства, получаем еще и большое количество инвестиций», - пояснил Хуснуллин.

Он отметил, что в общей сложности планируется создание 96 капитальных ТПУ. Пять из них были введены в эксплуатацию в прошлом году, в этом году планируется открытие еще четырех. В ближайшее время заработает ТПУ «Саларьево».