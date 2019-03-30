РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В подмосковных Люберцах в текущем году планируют комплексно благоустроить Звуковую и Юбилейную улицы, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В субботу в гимназии №20 прошла традиционная ежемесячная встреча главы с жителями.

«В городском округе Люберцы в этом году благоустроят Звуковую и Юбилейную улицы. Работы закончим к августу»,- сказал Ружицкий.

Он добавил, что на Звуковой улице вымостят пешеходную зону плиткой, устроят дополнительное освещение, установят малые архитектурные формы, посадят деревья. На Юбилейной улице устроят новую взъедную группу, сделают съезд с Новорязанского шоссе, вымостят пешеходные дорожки плиткой, освещение, посадят деревья и оборудуют площадку для выгула собак.