РИАМО - 30 мар. Ранее судимый мужчина пришел к пожилой соседке попросить в долг в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, но, получив отказ, накинулся на пенсионерку с ножом, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 29 марта в 19:30 из своей квартиры на улице Августовская в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Наро-Фоминская РБ» доставлена и госпитализирована женщина 1949 года рождения.

«Выездом на место установлено, что 29 марта в 19:20 в квартиру к пенсионерке пришел сосед 1963 года рождения, ранее судимый, с просьбой одолжить ему денежные средства, получив отказ, причинил женщине ножевое ранение и открыто похитил у нее из кошелька 4 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление мужчину оперативно задержали.

Он уточнил, что в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».