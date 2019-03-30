РИАМО - 30 мар. С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров будут закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро. После завершения строительства всей этой линии для 800 тысяч жителей, которые ждут метро с 1970-80-х годов, откроются станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», - отмечается в материале.

По строительным нормам такие работы требуют временного прекращения движения поездов. На время закрытия будут организованы компенсационные маршруты. Для автомобилистов будет введен ряд ограничений, а для общественного транспорта организуют обособленные выделенные полосы. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 05:30.

С 6 по 10 апреля поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Пролетарская» с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут. Это связано с особенностями путевого развития: участки пути, которые в обычные дни используются для быстрого оборота поездов, будут недоступны в связи с закрытием. В течение этих пяти дней пассажиров фиолетовой» линии будут перевозить только поезда «Москва».

В период закрытия организуют сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы. 14 регулярных маршрутов станут бесплатными. Для поездок по городу жители юго-востока столицы могут воспользоваться железнодорожными платформами в районе закрытых станций.

Кроме этого, АО «ЦППК» предоставит бесплатный проезд на маршрутах компании – от железнодорожной станции «Текстильщики» (рядом с одноименной станцией метро) до Курского вокзала, а также от станций «Ухтомская» и «Косино» (рядом с метро «Лермонтовский проспект»), «Выхино» (рядом с метро «Выхино»), «Вешняки» (рядом с метро «Рязанский проспект»), «Люберцы-1» для проезда до Казанского вокзала, но с учетом большого количества пассажиров не рекомендуется в дни перекрытий ехать на станцию «Выхино» из других районов.

Жителям Вешняков и Некрасовки рекомендуется доехать до станций метро других линий, а жителям района Выхино-Жулебино - воспользоваться компенсационными маршрутами наземного транспорта.

Ежедневно для помощи пассажирам около закрытых станций метро будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), а также сотрудники «Организатора перевозок» и «Мосгортранса». Они помогут построить оптимальный маршрут и разъяснят порядок работы общественного транспорта. Кроме того, на закрытых станциях, а также на станции «Пролетарская» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники полиции, службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

В районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.

Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.

Будут закрыты съезды: со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты; с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону ТТК; с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект в направлении области; с дублера Волгоградского проспекта на улицу Люблинская в направлении центра; съезд с улицы Люблинская на дублер Волгоградского просп. в направлении области. Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару будет запрещено.

Полная схема ограничений размещена на едином транспортном портале, вся информация также будет доступна на «Яндекс.Картах» и других навигационных сервисах.

«Обращаем внимание пассажиров, что провозная способность наземного городского транспорта меньше провозной способности метро, а интервалы движения на Таганско-Краснопресненской линии будут увеличены», - отмечается в сообщении.

Пока станции закрыты пассажиров Таганско-Краснопресненской линии просят по возможности пользоваться другими линиями метро и МЦК, пригородными электричками и наземным городским транспортом.

«Если вы пользуетесь пригородными поездами для поездок в центр города, пожалуйста, по возможности следуйте до станций вне зоны закрытия. Планируйте поездки с учетом того, что путь в районе закрытого участка будет занимать больше времени. Мы понимаем, что данные изменения серьезно осложнят и поменяют привычную схему поездок, но это необходимо для скорейшего запуска Некрасовской (Кожуховской) линии метро», - уточняется в материале.

Всего на Некрасовской (Кожуховской) линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.