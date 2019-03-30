РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. В Королеве руководитель администрации городского округа Юрий Копцик принял 15 человек, в ходе личного приема жители обращались с вопросами получения жилья, расселения ветхого фонда, предает корреспондент «РИАМО в Королеве».

По поручению главы города Александра Ходырева в Королеве проводятся приемы выходного дня. В субботу прошел личный прием руководителя городской администрации Юрия Копцика.

«На прием обратились 15 человек. По каждому вопросу назначены ответственные, некоторые из них взял под личный контроль. Приходят жители не только с жалобами, но и с благодарностями, это значит, что такие приемы проводить нужно и для удобства жителей проводим их и в выходные дни», - сказал Копцик.

На приеме жители обращались с вопросами получения жилья, расселения ветхого фонда, капитального ремонта и благоустройства.