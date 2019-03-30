РИАМО - 30 мар. В проекте «Субботы московского школьника» за 5,5 лет работы приняли участие 850 тысяч человек, посетить данные мероприятия могут все желающие, для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Школа большого города», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

Ученица 10 класса школы №158 Вероника Картиоти стала 850-тысячным участником проекта. Она зарегистрировалась на лекцию «Эмоциональный интеллект в бизнесе», которая пройдет 30 марта в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Для меня проект «Субботы московского школьника» – это возможность заглянуть в профессию, познакомиться с колледжами и вузами Москвы, с преподавательским составом и факультетами, окунуться в студенческую атмосферу. Благодаря проекту я могу получить ответы на интересующие меня вопросы о деятельности того или иного вуза, как говорится, из первых уст», – рассказала Картиоти.

По ее словам, сообщение о том, что она стала 850-тысячным участником проекта «Субботы московского школьника» стало неожиданным сюрпризом. Школьница уже принимала участие в шести мероприятиях проекта.

«Субботы московского школьника» - это городской просветительско-образовательный проект для школьников и студентов колледжей столицы. Проект стартовал в сентябре 2013 года и сегодня представлен 20 направлениями, объединенными в группы «Университетские субботы», «Профессиональная среда» и «Мультидисциплинарная суббота московского школьника».

На городских площадках – вузах, колледжах, производственных предприятиях, учреждениях культуры и спорта – для школьников и студентов проводятся бесплатные лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, квесты, коучинг-сессии, тренинги, деловые игры, квест-маршруты.

Мероприятия проекта носят практико-ориентированный характер и нацелены не только на помощь в определении профессионального пути, но и на интеллектуальное и культурное развитие, формирование активной жизненной и гражданской позиции москвичей.

Стать участником мероприятий проекта могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Школа большого города».