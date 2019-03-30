РИАМО - 30 мар. Информация о минировании отделения Сбербанка в Люберцах оказалась ложной, угрозы нет, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы банка.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в полицию позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в Сбербанке в подмосковных Люберцах, в связи с чем жилой дом, в котором находится отделение банка, эвакуировали.

«Около 13:00 в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о минировании отделения Сбербанка 9040/1202, расположенного по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, 151/9. На вызов приехала оперативная группа. Была проведена эвакуация сотрудников офиса. Эвакуация жильцов дома не проводилась, здание было осмотрено. Поступивший звонок о заложенном взрывном устройстве оказался ложным», - сказал собеседник агентства.

По его словам, после проверки территории информация не подтвердилась. Угрозы жизни и здоровью нет. Работа офиса возобновлена в штатном режиме.