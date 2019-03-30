РИАМО - 30 мар. В городском округе Серпухов Московской области продолжается субботник, уже убрано почти 3 тонны мусора и порубочных остатков на проезде Мишина, сообщается на сайте муниципалитета.

«Первую массовую генеральную уборку, в рамках месячника благоустройства, активно поддержали сотрудники управляющих компаний: убирали обслуживаемые территории от мусора и сухостоя. В муниципалитете сотрудники УК организовали 11 пунктов выдачи инвентаря. Присоединиться к субботнику смогли все желающие», - отмечается в материале.

В трех точках городского округа была организована полевая кухня, вышедших на уборку угощали горячим чаем.

Кроме этого, сотрудники и жители Васильевского, Данковского, Дашковского, Калиновского, Липицкого, Оболенского, Пролетарского территориальных отделов также вышли на субботник.

Участники месячника по благоустройству приводили в порядок скверы и памятники, улицы, площади, а также спортивные площадки. Осуществляли санитарную очистку, удаляли поросль, сухостой, приводили в порядок малые архитектурные формы, а также вывозили листву и порубочные остатки,

Некоторые жители для вывоза мусора даже предоставили свои автомобили. Для многих субботник стал поводом не только для уборки, но и для хорошего времяпрепровождения. Например, в Липицах участники субботника после того, как привели территорию в порядок, сделали фото на память.

С субботы по 20 апреля в Московской области проходит месячник по благоустройству. Муниципальные субботники состоятся 30 марта, 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.