РИАМО - 30 мар. Эскалаторный павильон станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена 29 марта закрыли для ремонта в пассажирской зоне, сам вестибюль открыт для пассажиров - войти и выйти на станцию можно будет по лестничному маршу, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 22:00 пятницы, 29 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 1 апреля, для пассажиров будет закрыт эскалаторный павильон станции «Кожуховская» (выход 2 к улицам Трофимова и Южнопортовая). Вход и выход в город будет осуществляться по лестничному маршу (выход 1 к улицам Южнопортовая и 2-му Южнопортовому проезду)», - отмечается в материале.

В выходные дни в павильоне проведут работы по обновлению подвесного потолка над эскалаторным наклоном. Рабочие разберут потолок, демонтируют старые крепления, установят новые и вновь соберут конструкцию потолка.