РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. Более 3 тысяч человек вышли на субботник в подмосковном Королеве, сообщил журналистам руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В субботу в Королеве продолжают приводить город в порядок после зимы, прошел второй субботник с начала весны.

«Состоялся парад коммунальной техники, который принял лично глава города Александр Ходырев. Сегодня (30 марта, - ред.) в субботнике принимают участие более 3 тысяч человек, в уборке задействовано порядка 100 единиц техники. В первую очередь убираем снег, накопившийся мусор, ветки. В субботнике участвуют все коммунальные службы, управляющие компании, учреждения образования, культуры и спорта, социальные службы», - сказал Копцик.

Субботники будут идти в течение всего апреля. 20 апреля пройдет общеобластной субботник, во время которого уберутся на 10 городских площадках, в том числе в центральном парке, на площади ЦДК имени Калинина, в сквере покорителей космоса, на Акуловском водоканале и в Комитетском лесу. Итоговый субботник, на котором приведут в порядок мемориалы и места воинских захоронений, состоится 4 мая.