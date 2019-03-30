РИАМО - 30 мар. В Одинцовском городском округе в субботу вручили награды отличникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, в частности, благодарственные письма получили семь сотрудников ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В Одинцовском городском округе в субботу стартовал месячник благоустройства и чистоты. Со сцены на главной центральной площади Одинцова глава Одинцовского района Андрей Иванов призвал всех неравнодушных жителей района присоединиться к локальным субботникам, которые пройдут 6 и 13 апреля, и к главному общерегиональному субботнику 20 апреля. Также руководитель муниципалитета вручил награды отличникам сферы ЖКХ.

«Для нас важно, чтобы был личный пример. Чтобы люди видели, что работают все без исключения — и дворники, и большие начальники из больших кабинетов. Потому что мы все здесь на равных. Потому что мы — одна команда. Сегодня мы награждаем отличившихся сотрудников ЖКХ и общественников — всех тех небезразличных людей, благодаря которым наш Одинцовский округ становится чистым, ухоженным и комфортным для жизни», - сказал Иванов.

Благодарственные письма Иванов вручил 7 сотрудникам ЖКХ. Так, в число награжденных вошел водитель 5 разряда «Одинцовского водоканала», который активно участвовал в подвозе воды жителям ЖК «Гусарская баллада» на время устранения аварии на КНС. За добросовестную работу в зимний период работ был отмечен водитель «Одинцовского ДРСУ» Андрей Зацарный, а машинист экскаватора-погрузчика компании «Коммунальные услуги» Геннадий Блошкин – за верность профессии. Его водительский стаж в коммунальной сфере составляет 35 лет.

Помимо сотрудников сферы ЖКХ, благодарственные письма были вручены двум активным жительницам городского округа – за общественный контроль работы коммунальных служб. В церемонии награждения также приняла участие первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина.