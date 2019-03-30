РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Благотворительный забег в рамках национального триатлона проведут в мае в подмосковном Красногорске, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Первый этап национального триатлона прошел на лыжном стадионе «Зоркий». Подбодрить участников пришли Эльмира Хаймурзина, актеры Дмитрий Певцов и Ольга Кабо.

«Сегодня (30 марта - ред.) фонд развития общественных инициатив проводит в Красногорске свою акцию, национальный триатлон, один из трех этапов этого сезона – лыжные гонки. И мы сейчас договорились, что коллеги в мае будут проводить здесь второй этап - кросс по пересеченной местности», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что в Красногорске хорошая, но сложная трасса. Муниципалитет готов оказать содействие в проведении мероприятия.

«На сентябрь мы планируем велогонку, также в Красногорске. Нам очень нравится эта площадка. Здесь очень удобно, очень красивая природа, и очень отзывчивые люди», – сказал директор фонда «Развитие общественно-значимых инициатив» Андрей Гришин.

Он отметил, что в соревнованиях национального триатлона принимают участие спортсмены в возрасте от 5 до 60 лет.

Благотворительный лыжный забег организовали фонд «Развитие общественно-значимых инициатив», фонд детского доктора Рошаля при поддержке Общественной палатой городского округа Красногорск.