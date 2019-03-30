РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. В подмосковном Красногорске состоялась благотворительная лыжная гонка в рамках национального триатлона, участие в ней приняли около 350 детей и взрослых, сообщила директор фонда детского доктора Рошаля, главный детский реабилитолог города Москвы, заместитель директора неотложной детской хирургии Светлана Валиуллина.

Первый этап национального триатлона прошел на лыжном стадионе «Зоркий». Подбодрить участников пришли глава горокруга Эльмира Хаймурзина, актеры Дмитрий Певцов и Ольга Кабо.

«Мы регулярно проводим подобные мероприятия, и каждый раз все больше и больше участников. В этот раз на лыжню вышли 350 участников», – сказала Валиуллина.

Она отметила, что лыжи помогают восстановиться после ряда травм. Занятия благотворно сказываются на дыхательной системе. Кроме того, помогают накачать мышцы ног, что важно при мышечной атрофии, которая развивается после травм.

«Наш фонд ориентирован на оказание помощи детям после тяжелых травм. Чтобы ребенок восстановился, мог нормально жить, нужны смех и спорт», – подчеркнула Валиуллина.

Благотворительный лыжный забег организовали фонд «Развитие общественно-значимых инициатив», фонд детского доктора Рошаля при поддержке Общественной палаты городского округа Красногорск.