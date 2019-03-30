РИАМО - 30 мар. Пьяная ссора между женщиной и ее сожителем закончилась поножовщиной в квартире на улице Калинина в Королеве, раненного мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 марта в 01:50 из квартиры на улице Калинина в Королеве бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в Королевскую городскую больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1987 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками ОГИБДД за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции сожительница пострадавшего 1990 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил представитель пресс-службы.