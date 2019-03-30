РИАМО - 30 мар. Синоптики прогнозируют, что апрель в 2019 году в Москве будет теплее обычного более чем на 2 градуса, самая значительная аномалия ожидается в конце первой декады, сообщается на сайте «Метеовести».

По прогнозу центра «Фобос», в целом апрель на территории России окажется теплее обычного.

«В столице средняя температура окажется более чем на 2 градуса выше нормы. Самая значительная аномалия ожидается в конце первой декады. Однако по-прежнему велика вероятность арктических вторжений. Самое мощное случится в начале второй половины апреля», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что в эти выходные Москву накроет мощная волна тепла. Даже ночью прогнозируются положительные температуры (0 – плюс 5 градусов), а в дневное время столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 10 градусов.