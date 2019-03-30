РИАМО - 30 мар. Трое неизвестных проникли в офис фирмы на юге столицы, они избили монтировкой охранника, связали его скотчем и похитили из сейфа 6,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 29 марта в 13:45 в ОМВД от генерального директора ООО (торговля косметикой и БАД) поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Варшавское шоссе, дом 36, строение 8.

«С 02:00 до 03:00 трое неизвестных в масках, взломав замок входной двери, проникли в помещение офисного здания по указанному адресу, предметом, похожим на монтировку, нанесли побои старшему смены службы безопасности ООО, связали его скотчем и пластиковыми хомутами, открыто похитили сотовый телефон и радиостанцию, после чего монтировкой вскрыли сейф, из которого похитили 6,2 миллиона рублей, - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что грабители скрылись сразу после совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Пострадавший охранник с телесными повреждениями обращался в мед учреждение, после оказания помощи отпущен, заключил представитель пресс-службы.