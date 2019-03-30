РИАМО - 30 мар. Глава Одинцовского района Андрей Иванов дал старт весеннему параду коммунальной техники, более 100 единиц специализированных машин приняли участие в акции, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Мероприятие проходило сразу на четырех площадках – в Одинцове, Голицыне, Кубинке и Барвихинском – и было приурочено к месячнику чистоты, который стартовал в субботу. Иванов отметил, что коммунальные службы на 100% готовы к весенне-летней уборке территории.

«Сегодня в Подмосковье стартовал месячник чистоты и благоустройства. Начали символически - с парада коммунальной техники. Это своеобразный смотр сил и средств, начало мобилизации. Всего в парадах принимает участие около 100 единиц техники - после площадей все машины сразу выезжают на территории, где нужно убираться. Усиленные работы по уборке и благоустройству будут идти на протяжении всего апреля», - сказал Иванов.

На центральной площади Одинцова в параде приняли участие порядка 60 единиц техники. Также к акции присоединились и соседние поселения – Голицыно, Кубинка и Барвихинское. На мероприятии традиционно были представлены машины, которые весной и летом ежедневно делают Одинцовской округ чище.

Кроме того, свою коммунальную технику продемонстрировали организации, поддерживающие порядок – это «Одинцовская теплосеть», «Одинцовское городское хозяйство», «Одинцовский водоканал», «Одинцовское ДРСУ», «Коммунальные услуги». Впервые были представлены и мусоровозы Рузского регионального оператора – машины синего и серого цвета.

В параде приняли участие экскаваторы-погрузчики, тракторы, манипуляторы, самосвалы, вакуумно-подметальные пылесосы, комбинированные дорожные и поливомоечные машины, автовышки, минипогрузчики, эвакуаторы, аварийные автомобили. Были показаны и те машины, с которых в летний период производится пилка деревьев, ремонт козырьков, в зимний – очистка крыш от сосулек.

85 единиц коммунальной техники были приобретены по программе губернатора «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за счет субсидии из бюджета Московской области. На территории региона она реализуется уже пятый год подряд.