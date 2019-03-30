РИАМО - 30 мар. Снегопад, прошедший накануне в столице, принес в город до 3 миллиметров осадков, что составляет около 8% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Теплый атмосферный фронт, пересекающий Московский регион в первой половине дня пятницы, вернул зимнюю погоду. Шел снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в морось. В Москве выпало от 1 до 3 миллиметров», - говорится в сообщении.

Несмотря на выпавший снег, высота сугробов в столице продолжает уменьшаться. 29 марта утром по данным ВДНХ высота снежного покрова составляла 5 сантиметров, в субботу сугробы стаяли до 3 сантиметров.