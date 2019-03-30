РИАМО – 30 мар. Названы наиболее стабильные сферы труда в РФ, к ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает RT.

«Также в число стабильных вошла социальная сфера - здравоохранение и образование. Кроме того, стабильна сфера IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере», - говорится в сообщении.

Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу - квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», - отмечается в материале.

Также нестабильной назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много IT-продуктов, которые заменяют рутинные процессы. Кроме этого, риск сокращений существует для работников банковской сферы и страхования. Внедрение различных онлайн-сервисов позволяет сократить количество персонала, который преимущественно был занят вспомогательными обеспечительными работами. И этот тренд будет продолжаться.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции - это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным», - заключается в сообщении.