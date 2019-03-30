РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. В подмосковном Королеве 4 апреля пройдет практический семинар для предпринимателей, сообщается на странице городской торгово-промышленной палаты в Instagram.

Организаторами семинара стали представители Торгово-промышленной палаты Королева, при поддержке городской администрации и МИФНС №2 наукограда.

«Торгово-промышленная палата Королева приглашает предпринимателей 4 апреля в 11:00 принять участие в практическом семинаре для повышения финансовой грамотности в сфере налогообложения и законодательства РФ. Практический семинар проводится в рамках работы Академии Бизнеса при ТПП Королева», - говорится в сообщении.

Темы практического семинара: «Налог на профессиональный доход», «О применении кассовой техники. 54-ФЗ, 3-й этап». Участие в практическом семинаре бесплатное. У всех участников семинара будет возможность задать интересующие их вопросы.

Семинар пройдет в конференц-зале торгово-промышленной палаты города по адресу: Королев, улица Трудовая, дом 1. Об участии необходимо сообщить по телефону: 8(495)516-03-06 или по электронной почте: mail@tppk.ru