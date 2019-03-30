РИАМО - 30 мар. Семейство соколов-сапсанов, обитавшее на здании министерства иностранных дел (МИД) в столице до начала работ по реконструкции, вернулось в свое гнездо, сообщается в аккаунте МИД в соцсети Facebook.

«У нас хорошие новости. На шпиль здания МИД на Смоленской площади вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции! По завершении ремонтных работ на верхней секции высотки инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать максимально удобные условия обитания для птиц», - говорится в сообщении

За соколами присматривают орнитологи из научно-методического центра «Биоразнообразие». Поскольку сейчас у птиц период кладки яиц и высиживания потомства, наблюдение ведется дистанционно.

«Возможно, уже через несколько недель у обитателей мидовского шпиля появится пополнение», - заключается в материале.