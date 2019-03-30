РИАМО - 30 мар. Москва станет участником Hannover Messe-2019, город представит свой стенд более чем с 15 проектами, также планируется активное участие в деловой программе, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Промышленная ярмарка Hannover Messe-2019 пройдет в Германии с 1 по 5 апреля. Это традиционное место встреч производителей и покупателей промышленной продукции. В этом году ее могут посетить более 220 тысяч человек из 98 стран мира. На ярмарке бизнесмены ищут новые места для локализации фабрик и заводов, обмениваются опытом. Программа состоит более чем из 1600 деловых событий.

«Hannover Messe – одна из ключевых международных площадок для общения промышленников, действующих и потенциальных партнеров. Правительство Москвы ежегодно участвует в ярмарке. Наши иностранные коллеги и партнеры могут лично убедиться - Москва обладает огромным промышленным и инвестиционным потенциалом и готова к продуктивному сотрудничеству», – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.

Он уточнил, что новым инвесторам и технологичным компаниям всегда найдется место в столице.

Стенд правительства Москвы общей площадью более 215 квадратных метров расположится в выставочном комплексе проведения Hannover Exhibition Grounds(холл 27, стенд E42). Москва презентует более 15 проектов. Экспозиция расскажет гостям ярмарки о промышленном и инвестиционном развитии города, качественных условиях для локализации производства и достижениях индустриального сектора столицы.

Делегация правительства Москвы во главе с Прохоровым примет участие в деловой программе ярмарки. Запланированы встречи Прохорова с представителями министерства экономики, труда, транспорта и дигитализации Федеральной земли Нижняя Саксония, руководством компаний Siemens и Schunk, посещение завода Volkswagen.